73-річного Річарда Гіра госпіталізували до лікарні

До лікарні актор потрапив під час сімейного відпочинку в Мексиці.

Відомий американський актор Річард Гір потрапив до лікарні.

Зірці Голлівуду стало зле під час відпочинку з родиною у Мексиці. Про це інсайдер розповів виданню TMZ. Зокрема, 73-річний актор захворів на пневмонію. Симптоми хвороби почалися ще перед поїздкою до Мексики, Гіра мучив сильний кашель. На відпочинку стан знаменитості погіршився, тож він звернувся за допомогою до лікарів.

Медики, своєю чергою, були вимушені госпіталізувати зірку Голлівуда. Однак лікування Гіра у медичному закладі тривало лише одну ніч, після чого йому приписали антибіотики та відпустили до родини.

Річард Гір / Фото: Associated Press

Згодом дружина актора Алехандра Сільва теж підтвердила, що її чоловік захворів на пневмонію. Вона подякувала за підтримку та зазначила, що Гір почувається набагато ліпше.

"Я прокинулась і побачила новини і всі ваші добрі та тривожні повідомлення, він одужує. Він почувається набагато краще! Найгірше вже позаду! Дякую всім за ваші приємні повідомлення, ми дуже їх цінуємо!" – написала Алехандра.

Річард Гір із сім'єю / Фото: instagram.com/alejandragere

Також стало відомо, що не лише актор підхопив хворобу. Пневмонією перехворіли також Алехандра з дітьми.

Нагадаємо, на початку повномасштабної війни Річард Гір підтримав Україну. Зокрема, він продав на аукціоні свій кабріолет Jaguar XK8 1999 року, аби допомогти дітям, які постраждали від дій російських окупантів.

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