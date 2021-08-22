77-летний звезда рок-группы Pink Floyd пятый раз собрался под венец — СМИ

Рокер пока не раскрывает имя своей избранницы.

Основатель легендарной группы Pink Floyd 77-летний Роджер Уотерс собрался в пятый раз жениться. На прошлой неделе музыкант представил приятелю свою девушку и назвал ее невестой.

Так, его увидели журналисты в ресторане Хэмптона, штат Вирджиния. Он знакомил избранницу со своим приятелем.

"Наш источник сообщает, что его спутница — женщина, которая появилась с ним на красной дорожке на Венецианском кинофестивале в 2019 году в рамках его концертного фильма "Мы + они ", — пишет Page Six.

Отметим, два года назад на красной дорожке в Италии Уотерс шагал с темнокожей женщиной. Однако, музыкант держит свою личную жизнь в секрете. Ведь до сих пор неизвестно, кто же стала его избранницей.

Напомним, впервые Роджерс женился на Джуди Тримм. Пара была вместе семь лет. Следующей избранницей звезды стала Кэролайн Кристи. С ней Роджерс прожил в браке 16 лет. Третьей женой музыканта была Присцелла Филлипс. Также актер жил в браке с актрисой Лори Дернинг.

Также известно, что до свадьбы готовится и популярная американская певица Гвен Стефани. Она обручилась с известным кантри-певцом Блейком Шелтоном.

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