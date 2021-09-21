Аффлек расхвалил Джей Ло в их первом совместном интервью после воссоединения

Актер признался, чем его восхищает избранница.

Звездная пара актеров Дженнифер Лопес и Бен Аффлек, которые недавно впервые после воссоединения вышли вместе на публику, дала первое интервью.

Так, 52-летняя певица и 49-летний кинорежиссер пообщались с журналистами AdWeek. Артистка рассказала о своей карьере, отметив, что на своем примере показывает людям всех рас, что каждый способен добиться успеха, а Аффлек расхвалил свою возлюбленную. Звезда заявил, что гордится Джей Ло.

"Я в восторге от того, как Дженнифер влияет на мир. Больше всего я могу сделать как художник, — это снимать фильмы, которые трогают людей. Дженнифер вдохновила множество людей почувствовать, что у них есть свое место за столом в этой стране. Такого эффекта мало кто добивался в истории, и я никогда не смогу сделать то же самое, но я это поддерживаю, уважаю и восхищаюсь этим", — признался знаменитость.

Бен Аффлек и Дженнифер Лопес / instagram.com/jlo

Заметим, что Бен Аффлек и Дженнифер Лопес начали встречаться весной после того, как актриса рассталась со своим женихом Алексом Родригесом. Аффлек тоже был одинок — он расстался со своей возлюбленной Анной де Армас. Влюбленные воссоединились через 17 лет после окончания своего романа — в начале 2000-х они были помолвлены и собирались пожениться, но свадьба так и не состоялась.

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