Дженнифер Лопес и Бен Аффлек впервые после воссоединения вышли вместе на публику

Они пришли на премьеру фильма "Последняя дуэль".

52-летняя певица Дженнифер Лопес и 49-летний актер Бен Аффлек, которые недавно показали первое совместное фото после воссоединения, вместе засветились на Венецианском кинофестивале.

Дженнифер и Бен пришли на премьеру фильма "Последняя дуэль", в котором Аффлек сыграл одну из главных ролей, пишет издание People.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек на кинофестивале / Associated Press

Влюбленные постоянно держались за руки и мило улыбались друг другу. Бен также не стеснялся целовать любимую на публике. Таким образом пара официально подтвердила свое воссоединение.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек вместе / Associated Press

Отметим, что роман Лопес и Аффлека начался в 2002 году после совместных съемок в фильме "Джильи" и длился полтора года. Влюбленные даже собирались пожениться, однако свадьбу отменили 2004 года несколько дней до торжества. С тех пор прошло 17 лет, и, похоже, Лопес решила дать этим отношениям второй шанс. И ее не смущает дурная слава актера, учитывая его пристрастие к алкоголю.

Напомним, до этого Дженнифер Лопес в течение четырех лет находилась в отношениях с бейсболистом Алексом Родригесом. В марте 2019-го спортсмен сделал предложение поп-звезде. Свадьба сначала должна была состояться летом в 2020 году в Италии, но из-за пандемии коронавируса была несколько раз перенесена.

В апреле этого года стало известно, что пара решила разорвать отношения. Джей Ло отметила, что им "лучше просто остаться друзьями".

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку