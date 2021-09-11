В Польше двое украинцев попались на краже денег

Мошенники похищали деньги с банковских карточек граждан.

В Польше арестовали двоих украинцев 21 и 24 лет. Они промышляли кражами денег с банковских счетов.

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Об этом сообщает Yavp.pl

Украинцы занимались мошенничеством в сети Интернет с целью получения доступов к чужим средств.

Схема была почти традиционной. Мошенники следили за объявлениями на одном из популярных онлайн-порталов. После этого списывались с авторами, как потенциальные покупатели, правда, контактировавших не из торговую платформу, а через популярный мессенджер.

Во время общения мошенники присылали продавцам ссылку, переход по которым оказывал им возможность получить доступ к банковским данным жертвы. Они могли выгененировать код BLIK, а потом уже с его помощью снимали деньги с чужих карточных счетов через банкомат. Делали это преимущественно в Жешуве.



21-летнего украинцев задержали на территории Малопольского воеводства, а 24-летнего мужчину несколькими днями позже в городе Катовице. Суд взял обоих граждан Украины под арест сроком на 3 месяца.

Напомним, что в Польше после избиения умер 25-летний украинец Дмитрий Никифоренко из Немирова Винницкой области. Парень попал в вытрезвитель, где потерпел пыток со стороны польских полицейских.

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