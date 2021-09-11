У Польщі двоє українців попалися на крадіжці грошей

Шахраї викрадали гроші з банківських карток громадян.

У Польщі заарештували двох українців 21 та 24 років. Вони промишляли крадіжками грошей із банківських рахунків.

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Про це повідомляє Yavp.pl

Українці займалися шахрайством в мережі Інтернет з метою отримання доступів до чужих коштів.

Схема була майже традиційною. Шахраї стежили за оголошеннями на одному із популярних онлайн-порталів. Після цього списувалися з авторами, як потенційні покупці, щоправда, контактували не через торгівельну платформу, а через популярний месенджер.

Під час спілкування шахраї надсилали продавцям лінк, перехід за яким надавав їм можливість отримати доступ до банківських даних жертви. Вони могли вигенерувати код BLIK, а потім вже за його допомогою знімали гроші з чужих карткових рахунків через банкомат. Робили це переважно в Жешуві.



21-річного українця затримали на території Малопольського воєводства, а 24-річного чоловіка кількома днями пізніше в місті Катовіце. Суд взяв обох громадян України під арешт терміном на 3 місяці.

Нагадаємо, що у Польщі після побиття правоохоронцями помер 25-річний українець Дмитро Никифоренко з Немирова Вінницької області. Хлопець потрапив до витверезника, де зазнав катувань з боку польських поліцейських.

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