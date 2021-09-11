МакSим випустила першу пісню після тяжкої хвороби

Артистка представила композицію під назвою "Заведи".

Російська співачка МакSим, яка розповіла про своє перше бажання після того, як отямилася після коми, випустила свій власний трек.

Так, зірка представила композицію під назвою "Заведи". Про випуск пісні на цифровому майданчику повідомили на сторінці офіційного фан-гурту артистки "ВКонтакте".

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Цю композицію ще юна Марина вперше виконала у 12 років. Пізніше цей трек увійшов до складу збірника гурту "Тату", де підписували виконавців пісні як "Тату feat. Maxi-M".

"Коли я її співала, гурту "Тату" ще не було, він не був зареєстрований. Потім вийшла перша композиція "Тату", а опісля презентували збірник треків із цією піснею, і альбом називався "Заведи". Але я думаю, що це випустили пірати, дівчатка тут ні до чого, звичайно", – говорила МакSим для NEWSmuz.

Зазначимо, що раніше трек "Заведи" не випускався на цифрових майданчиках.

Нагадаємо, що у червні співачку МакSим госпіталізували з гострою пневмонією та підозрою на коронавірус. З симптомів у неї була температура під 40, сильний кашель, слабкість і на 40% уражені легені. Водночас тести на COVID-19 були негативними. Аби допомогти боротися із хворобою, медики ввели співачку в штучну кому та підключили до апарату ШВЛ. За 10 днів стан МакSим погіршився. Її легені були уражені на більш ніж 80%.

Лише на початку серпня артистку виписали з лікарні після майже двох місяців коми. Також відомо, що через втрату м'язової маси виконавиці складно самотужки пересуватися, тому їй допомагає лікар.

Зауважимо, виконавиця виступала в окупованому Криму та зняла кліп у Керчі. У 2017 році російська артистка потрапила до списку "Миротворця".

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