Мусака по-грецьки: класичний рецепт

Якщо ви ставите собі запитання, чим би потішити домашніх, приготуйте мусаку.

Мусака — традиційна грецька страва. Це, за великим рахунком, запіканка з баклажанів з м'ясним фаршем, присмачена соусом і сиром.

Трохи видозмінивши, мусаку готують і в Туреччині, і в Болгарії, і в Молдові. Однак ми рекомендуємо почати з першоджерела, тобто з класичної грецької мусаки. З нею доведеться повозитися, але результат того вартий.

Інгредієнти:

для мусаки: 4 баклажани 0,5 кг м'ясного фаршу 4 помідори 2 цибулини 100 мл сухого білого вина 100 г твердого сиру 2 зубки часнику 1 чайна ложка сушеного орегано олія чорний мелений перець сіль

для соусу: 0,5 л молока 100 г твердого сиру 1 яйце 50 г борошна 50 г вершкового масла 0,25 чайної ложки меленого мускатного горіха білий мелений перець сіль



Приготування

Вимиті баклажани нарізати кружечками або пластинами завтовшки 0,8-1 см, посолити і залишити на 15 хвилин, після чого промити, обсушити і обсмажити кожен на олії з обох боків.

Подрібнену цибулю спасерувати на олії до м'якості, додати фарш і смажити, помішуючи, до зарум'янювання. Потім ввести нарізані кубиками помідори, подрібнений часник, посолити, поперчити, приправити орегано, влити вино і тушкувати на повільному вогні 15 хвилин.

Для соусу вершкове масло розтопити, обсмажити на ньому борошно до золотистого кольору, влити тонкою цівкою за постійного помішування гаряче молоко, посолити, поперчити, приправити мускатним горіхом і варити до загустіння. Готовий соус зняти з плити, вбити яйце, додати тертий сир і заважати до його розплавлення.

Підготовлені баклажани викласти в форму, на них рівномірно розподілити обсмажену фарш, залити соусом і притрусити тертим сиром.

Запікати близько 40-45 хвилин за 180°С.

На замітку

Щоб мусака вийшла менш жирною, баклажани годі й обсмажувати, а запекти в духовці.

Греки готують мусаку з баранячим фаршем, але цілком допустимо використовувати яловичий, телячий або суміш яловичого зі свинячим.

Твердий сир за бажання можна замінити на розсільний — імеретинський, адигейський або бринзу.

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