48-річну Кейт Бекінсейл терміново госпіталізували до лікарні – ЗМІ

Зірка зараз перебуває в Лас-Вегасі.

Американська акторка Кейт Бекінсейл, яка не так давно спантеличила фанів дивним відео, була госпіталізована до лікарні Лас-Вегаса.

Відомо, що зірка відчула гострий біль в спині у п'ятницю близько 10:30 ранку. Акторку терміново відвезли до лікарні. Зараз 48-річна Кейт все ще перебуває у відділенні невідкладної допомоги, а її стан незрозумілий. Сама акторка поки ніяк не прокоментувала свою госпіталізацію.

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Як пише TMZ, Бекінсейл прилетіла до міста на знімання фільму близько тижня тому. Подробиці того, як зірка, можливо, отримала травму досі невідомі.

Зазначимо, у січні 2019 року артистка вже лежала в лікарні. Того разу у зірки лопнула кіста яєчника, і її також терміново госпіталізували.

Нагадаємо, не так давно Кейт Бекінсейл розійшлась з бойфрендом. Вона відписалася від хлопця в Instagram та повидаляла усі спільні з ним знімки.

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