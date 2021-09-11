48-річну Кейт Бекінсейл терміново госпіталізували до лікарні – ЗМІ

Зірка зараз перебуває в Лас-Вегасі.
Американська акторка Кейт Бекінсейл, яка не так давно спантеличила фанів дивним відео, була госпіталізована до лікарні Лас-Вегаса.
Відомо, що зірка відчула гострий біль в спині у п'ятницю близько 10:30 ранку. Акторку терміново відвезли до лікарні. Зараз 48-річна Кейт все ще перебуває у відділенні невідкладної допомоги, а її стан незрозумілий. Сама акторка поки ніяк не прокоментувала свою госпіталізацію.
Як пише TMZ, Бекінсейл прилетіла до міста на знімання фільму близько тижня тому. Подробиці того, як зірка, можливо, отримала травму досі невідомі.
Зазначимо, у січні 2019 року артистка вже лежала в лікарні. Того разу у зірки лопнула кіста яєчника, і її також терміново госпіталізували.
Нагадаємо, не так давно Кейт Бекінсейл розійшлась з бойфрендом. Вона відписалася від хлопця в Instagram та повидаляла усі спільні з ним знімки.