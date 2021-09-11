В Україні за добу зробили рекордну кількість щеплень від коронавірусу

В Україні за добу зробили рекордну кількість щеплень від коронавірусу

Загалом вже 10 591 352 наших громадян отримали щеплення від коронавірусної інфекції.

За минулу добу, 10 вересня, в Україні вакцинували 183 527 осіб від коронавірусу. Це новий рекорд добових щеплень.

Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

Одну дозу вакцини отримали 71 388 людей, повністю імунізовані - 112 139 людей.

Впродовж доби в Україні щеплення проводили 994 мобільні бригади, працювали 2 959 пунктів щеплення і 347 центрів вакцинації.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 5 860 642 людини, з них отримали одну дозу - 5 860 640 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози - 4 730 712 людей.

Загалом проведено 10 591 352 щеплення.

Нагадаємо, міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко розповів, скільки вакцин очікується у вересні та коли може статись спалах COVID-19.

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