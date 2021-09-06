Мусака по-гречески: классический рецепт

Если вы задались вопросом, чем бы порадовать домашних, приготовьте мусаку.

Мусака – традиционное греческое блюдо. Это, по большому счету, запеканка из баклажанов с мясным фаршем, сдобренная соусом и сыром.

Немного видоизменив, мусаку готовят и в Турции, и в Болгарии, и в Молдове. Однако мы рекомендуем начать с первоисточника, то есть с классической греческой мусаки. С ней придется повозиться, но результат того стоит.

Ингредиенты:

для мусаки: 4 баклажана 0,5 кг мясного фарша 4 помидора 2 луковицы 100 мл сухого белого вина 100 г твердого сыра 2 зубка чеснока 1 чайная ложка сушеного орегано растительное масло черный молотый перец соль

для соуса: 0,5 л молока 100 г твердого сыра 1 яйцо 50 г муки 50 г сливочного масла 0,25 чайной ложки молотого мускатного ореха белый молотый перец соль



Приготовление

Вымытые баклажаны нарезать кружочками или пластинами толщиной 0,8-1 см, посолить и оставить на 15 минут, после чего промыть, обсушить и обжарить каждый на растительном масле с обеих сторон.

Мелкорубленый лук спассеровать на растительном масле до мягкости, добавить фарш и жарить, помешивая, до зарумянивания. Затем ввести нарезанные кубиками помидоры, измельченный чеснок, посолить, поперчить, приправить орегано, влить вино и тушить на медленном огне 15 минут.

Для соуса сливочное масло растопить, обжарить на нем муку до золотистого цвета, влить тонкой струйкой при постоянном помешивании горячее молоко, посолить, поперчить, приправить мускатным орехом и варить до загустения. Готовый соус снять с плиты, вбить яйцо, добавить тертый сыр и мешать до его расплавления.

Подготовленные баклажаны выложить в форму, на них равномерно распределить обжаренный фарш, залить соусом и притрусить тертым сыром.

Запекать около 40-45 минут при 180°С.

На заметку

Чтобы мусака получилась менее жирной, баклажаны можно не обжаривать, а запечь в духовке.

Греки готовят мусаку с бараньим фаршем, но вполне допустимо использовать говяжий, телячий или смесь говяжьего со свиным.

Твердый сыр при желании можно заменить на рассольный – имеретинский, адыгейский или брынзу.

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