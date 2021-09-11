Устал ждать дорожников: под Херсоном мужчина сам нарисовал "зебру" возле школы (видео)

Мужчина приобрел материалы за свой счет и работал в выходные.

В Херсоне местный житель сам нанес дорожную разметку возле школы, поскольку устал ждать пока это сделают дорожники.

Об этом сообщает "ВТВ Плюс".

Дорогу на улице Тираспольской в Херсоне отремонтировали более месяца назад, а вот делать дорожную разметку не спешат, несмотря на то, что начался учебный год, и зебра у 30-й школы, расположенной рядом с оживленным автодорогой, необходима.

Житель Херсона Юрий Ефремов, не дождавшись дорожной службы, сам взялся за разметку возле учебного заведения. Как рассказывает мужчина, у него в школе №30 учатся две дочери. Он ждал, что разметку восстановят в новом дорожном полотне с началом учебного года, но этого не произошло.

Мужчина уверен, что и разметка, которую сделал, намного качественнее. Вместо традиционной краски он использует белый жидкий пластик с закрепителем. Мужчина говорит, что такие материалы изнашиваются в несколько раз меньше, чем те, которыми работают дорожные службы.

Чтобы правильно нанести разметку, Юрий изучал информацию в Интернете, а "зебру" сделал за всеми государственными нормативами — каждая полоса шириной в 50 см. В верхнем слое краски мужчина посыпал стеклошарики, чтобы "зебру" было видно ночью. Краска, которую использовал Юрий, сохнет не более 15 минут.

Водители, которые проезжали мимо, помогали ему кто финансово, а просто добрым словом.

Напомним, что жители Запорожья на практике доказывают, что в борьбе с ямами на дорогах все средства хороши. Так, одну из ям ликвидировали, засыпав ее слепками челюстей.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку