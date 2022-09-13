Александр Кривошапко женился в третий раз: кто стал избранницей певца

Исполнитель Александр Кривошапко обрел свою любовь во время войны. Певец сообщил в своем Instagram о браке.

"Эта история о преодолении! Мы многое прошли и осознали. Вместе создавали фонд и дальше пойдем также вместе. Сейчас — не время шумно праздновать. Погуляем мы на следующий день после нашей победы! То есть совсем скоро", — рассказал Кривошапко.

Александр Кривошапко с супругой / Фото: instagram.com/alexanderkrivoshapko

Избранницей певца стала девушка по имени Мария. Она работает косметологом, но во время войны вместе с Александром стала основательницей его благотворительного фонда "Братское сердце".

Об отношениях пары стало известно в 2021 году, когда на страницах в социальных сетях начали появляться их общие фото.

Александр Кривошапко с супругой / Фото: instagram.com/alexanderkrivoshapko

Напомним, что для Кривошапко этот брак станет третьим. Первый брак певца был с танцовщицей Татьяной Денисовой, а от второго брака с актрисой Мариной Кински у исполнителя есть пятилетняя дочь Алиса.

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