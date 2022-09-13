Категорія
Гламур
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Олександр Кривошапко втретє одружився: хто став обраницею співака

Дата публікації
Перегляди
2305
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Олександр Кривошапко втретє одружився: хто став обраницею співака

Олександр Кривошапко / Фото: instagram.com/alexanderkrivoshapko

Співак та волонтер Олександр Кривошапко повідомив радісну новину.

Виконавець Олександр Кривошапко знайшов своє кохання під час війни. Співак повідомив у своєму Instagram про одруження. 

"Ця історія про подолання! Ми багато пройшли і усвідомили. Разом створювали фонд і далі підемо також разом. Зараз - не час галасливо святкувати. Погуляємо ми наступного дня після нашої перемоги! Тобто зовсім скоро", - розповів Кривошапко. 

Олександр Кривошапко з дружиною / © instagram.com/alexanderkrivoshapko
Олександр Кривошапко з дружиною / Фото: instagram.com/alexanderkrivoshapko

Обраницею співака стала дівчина на ім'я Марія. Вона працює косметологом, але під час війни разом з Олександром стала засновницею його благодійного фонду "Братське серце". 

Про стосунки пари стало відомо у 2021 році, коли на сторінках у соціальних мережах почали з'являтися їхні спільні фото. 

Олександр Кривошапко з дружиною / © instagram.com/alexanderkrivoshapko
Олександр Кривошапко з дружиною / Фото: instagram.com/alexanderkrivoshapko

Нагадаємо, що для Кривошапко цей шлюб стане третім. Перший шлюб співака був з танцівницею Тетяною Денисовою, а від другого шлюбу з акторкою Мариною Кінські у виконавця є п'ятирічна донька Аліса. 

Читайте також:

Повʼязані теми:

Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
2305
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація