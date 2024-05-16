Алексей Суханов впервые рассказал о неудачном походе в ТЦК

Ведущий общественно-важного ток-шоу "Говорить вся країна" на телеканале "1+1 Украина" Алексей Суханов рассказал о своем неудачном походе в ТЦК.

Шоумен поделился, что планировал обновить данные. Однако поход в ТЦК не увенчался успехом. Ведущий признался, что там была большая очередь. Алексей Суханов подождал, но понял, что может не успеть на работу. Поэтому попытку обновить данные в ТЦК пришлось перенести на другой день.

Алексей Суханов / Фото: instagram.com/suhanov.official

"Я еще не ходил (обновлять данные в ТЦК – прим. ред.), у меня была попытка, но большая очередь. Они по несколько часов только работают. А как это можно успеть? Я приехал, а они в девять открываются, а там уже с восьми очередь. Я приехал, немного постоял, понял, что я не успеваю. Что я могу сделать, если у меня съемки? Я ведь не могу сорвать этот процесс", - рассказал ведущий для "Так ТВ".

Однако Алексей Суханов таки обновит данные в ТЦК. В частности, в скором времени у ведущего будет отпуск, поэтому он снова пойдет в военкомат. Шоумен надеется, что на этот раз ему удастся реализовать задуманное.

Алексей Суханов / Фото: instagram.com/suhanov.official

"Сейчас у нас будет отпуск, тогда у меня будет больше свободного времени", – добавил Суханов.

Напомним, тем временем певца MONATIK в Киеве недавно остановили работники ТЦК. Исполнитель уже прокомментировал и объяснил, что стало причиной остановки.

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