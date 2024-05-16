Олексій Суханов вперше розповів про невдалий похід до ТЦК

Ведучий суспільно-важливого токшоу "Говорить вся країна" на телеканалі "1+1 Україна" Олексій Суханов розповів про свій невдалий похід до ТЦК.

Шоумен поділився, що планував оновити дані. Однак похід до ТЦК не завершився успіхом. Ведучий зізнався, що там була чимала черга. Олексій Суханов почекав, але зрозумів, що може не встигнути на роботу. Тож, спробу оновити дані в ТЦК довелося перенести на інший день.

Олексій Суханов / Фото: instagram.com/suhanov.official

"Я ще не ходив (оновлювати дані в ТЦК – прим. ред.), у мене була спроба, але велика черга. Вони по декілька годин лише працюють. А як це можна встигнути? Я приїхав, а вони о дев'ятій відчиняються, а там вже з восьмої черга. Я приїхав, трішки постояв, зрозумів, що я не встигаю. Що я можу зробити, якщо в мене знімання? Я ж не можу зірвати цей процес", - розповів ведучий для "Так ТВ".

Однак, Олексій Суханов таки оновить дані в ТЦК. Зокрема, незабаром у ведучого буде відпустка, тож він знову піде до військкомату. Шоумен сподівається, що цього разу йому вдасться втілити задумане.

Олексій Суханов / Фото: instagram.com/suhanov.official

"Зараз у нас буде відпустка, тоді в мене буде більше вільного часу", - додав Суханов.

Нагадаємо, тим часом співака MONATIK у Києві нещодавно зупинили працівники ТЦК. Виконавець вже це прокоментував та пояснив, що стало причиною зупинки.

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