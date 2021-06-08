Алина Гросу и ее бойфренд впервые слились в романтическом поцелуе публично

Полянский нежно поздравил любимую с днем рождения.

Певица и актриса Алина Гросу сегодня, 8 июня, празднует день рождения.

Знаменитости исполнилось 26 лет. С самого утра именинница получила немало поздравлений от родственников и друзей. И, конечно, артистку поздравил и ее новый бойфренд, российский актер Роман Полянский.

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Что подарил Полянский девушке, неизвестно, однако в сторис своей страницы в Instagram Роман запостил короткий ролик, на котором пара впервые публично слилась в нежном поцелуе. Романтическое видео Полянский сопроводил сердечками и надписями "с днем рождения" и "my love".

instagram.com/roman_polianskiy

instagram.com/roman_polianskiy

Отметим, что слухи о новом романе Алины Гросу появились в начале марта. Именно тогда артистка впервые вышла в свет с российским актером Романом Полянским, правда, тогда Алина этот выход объясняла совместной работой.

Однако уже в конце мая Гросу поняла, что нет больше смысла скрывать роман и рассекретила отношения с Полянским. Тогда артистка отметила, что счастлива от того, что Роман рядом и благодарна ему за поддержку.

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