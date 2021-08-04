Алина Гросу с бойфрендом устроили романтическое плавание с дельфинами

Артистка поделилась эмоциями от такого свидания.

Украинская певица Алина Гросу, которая раньше без макияжа показала лицо без фотошопа в веснушках, поехала в Одессу.

В "Южной Пальмире" исполнительница вместе с бойфрендом, российским актером Романом Полянским устроили себе романтическое свидание с дельфинами. На странице в Instagram Алина запостила серию снимков, на которых с любимым позирует в воде в окружении млекопитающих.

Алина Гросу с бойфрендом в Одессе / instagram.com/alina_grosu

Алина Гросу с бойфрендом в Одессе / instagram.com/alina_grosu

Как рассказала Гросу, в Одессе также находятся ее родители и младший брат. Однако они решили не плавать с дельфинами, а наблюдать за ними на расстоянии.

"Спасибо за невероятные эмоции любым дельфинам. Мы с семьей счастливы до невозможности. И хотя родители с Мишкой предпочли лишь наблюдать, гладить дельфинов и смотреть вечернее шоу — это лучшее начало папиного дня рождения", — сообщила Алина.

Алина Гросу с бойфрендом в Одессе / instagram.com/alina_grosu

Алина Гросу с бойфрендом в Одессе / instagram.com/alina_grosu

Напомним, ранее Алина Гросу в бикини устроила импровизированный фотосет с бойфрендом на пляже в Одесской области. Пара показала, как проводила отпуск.

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