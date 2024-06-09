Алина Гросу удивила, как снимается в проекте от Netflix и где учится в США

Украинская певица Алина Гросу рассекретила, что снимается в проекте от Netflix, и поделилась, где учится в США.

В настоящее время исполнительница находится в Лос-Анджелесе. Артистка в интервью для "ЖВЛ представляет" рассказала, что учится в школе, где в свое время образование получили легендарные Мэрилин Монро и Кларк Гейбл. За границей Гросу улучшает актерское мастерство и изучает режиссуру.

"Я учусь на актерском и режиссерском факультетах. Мне интересно было понять разницу между разными системами. Здесь учат совершенно иначе, здесь другие методы. Такой опыт также полезен мне для будущего", — рассекретила знаменитость.

Алина Гросу / Фото: instagram.com/alina_grosu

Более того, Алина Гросу уже добивается успехов в актерской карьере. Исполнительница снимается в проекте от Netflix. Правда, подробностей звезда пока раскрывать не может, ведь подписала контракт о неразглашении. Впрочем, артистка заинтриговала, что работает на одной съемочной площадке вместе со многими известными актерами.

"Я сейчас снимаюсь на Netflix. Я счастлива, потому что у меня это получилось. Это очень хороший и интересный проект. Это такой шаг на ступеньку выше, такими моментами я горжусь. Я не могу рассказывать все подробности, потому что, конечно, подписывала контракт. Очень известные актеры снимаются. Все, что я могу сказать", — поделилась звезда.

Алина Гросу / Фото: instagram.com/alina_grosu

Алина Гросу также добавила, что, несмотря на обучение в США и успехи в карьере, оставаться за границей не планирует. Исполнительница вернется жить в Украину, ведь не хочет, чтобы ее с родными разделяли тысячи километров.

"Хочу быть с родными. Для меня это стало очень важно за последние годы. Начинаешь ценить каждую минуту, которую ты проводишь вместе", — добавила певица.

Напомним, недавно актер Дмитрий Ступка рассказал о своей жизни в США. Артист признался, как в Америке зарабатывает на жизнь и сколько денег тратит в месяц.

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