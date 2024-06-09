Сборная Испании растоптала соперника в последнем контрольном матче перед Евро-2024 (видео)

"Красная фурия" отгрузила пять мячей в ворота Северной Ирландии.

Сборная Испании дома разгромила Северную Ирландию в товарищеском матче в рамках подготовки к финальному турниру Евро-2024. Поединок в городе Пальма-де-Майорка завершился со счетом 5:1 .

Хозяева неожиданно пропустили первыми – уже на 2-й минуте встречи отличился Дэниел Баллард.

Впрочем, подопечные Луиса де ла Фуэнте еще до перерыва ответили своими четырьмя голами. Дубль оформил Педри, по одному мячу забили Альваро Мората и Фабиан Руис.

Во втором тайме испанцы еще раз расписались в воротах соперника – окончательный счет матча на 60-й минуте установил Микель Оярсабаль.

Обзор матча Испания – Северная Ирландия

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Для испанцев это был последний спарринг перед стартом Евро-2024. В предыдущем товарищеском поединке "Красная фурия" разбила Андорру со счетом 5:0.

На континентальном первенстве сборная Испании сыграет в группе B против Хорватии (15 июня), Италии (20 июня) и Албании (24 июня).

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Северная Ирландия, не сумевшая пробиться на грядущий чемпионат Европы, 11 июня проведет спарринг с Андоррой.

Ранее сообщалось, что букмекеры назвали фаворитов Евро-2024.

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