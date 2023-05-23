Алина Шаманская показала, как выглядела до популярности

Украинская ведущая и блогерша Алина Шаманская показала поклонникам, какой была до популярности.

В сторис в Instagram знаменитость поделилась архивными кадрами, на которых показала себя в разном возрасте. Таким образом, Алина продемонстрировала фанам, как изменялась ее внешность и имидж со временем.

На первом фото в подборке Шаманска показала себя еще совсем маленькой. В кадре, датированном 1996 годом, она позировала на камеру в ярком платье с огромным бантом на голове.

Второе фото было сделано спустя 20 лет после первого. На нем фаны едва смогли узнать блоггершу, ведь за семь лет Алина изрядно изменилась. Кстати, свою свежую фотографию она также опубликовала.

Алина Шаманская / Фото: instagram.com/shamankaa

Отметим, что за время своей карьеры Шаманская успела совершить несколько пластических операций. Так, как известно, блоггерша трижды ложилась под нож хирурга – она делала ринопластику (изменение пропорций и формы носа), блефаропластику (удаление избытка кожи и жировой ткани на веках), а также хейлопластику (изменение формы губ).

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