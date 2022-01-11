alyona alyona намекнула, что съезжает от бойфренда

Артистка запостила печальные сторис.

Украинская рэп-звезда alyona alyona озадачила поклонников неоднозначными сторис в своем Instagram.

Так, исполнительница намекнула, что уходит от своего бойфренда, тиктокера YOXDEN. По крайней мере, об этом свидетельствуют видео в фотоблоге артистки. Она разместила ролики, на которых по квартире стоят ее собранные вещи.

"У меня здесь миллион сумок всяческих… Скоро буду ехать. Это связано с непростым решением", — говорит в видео Алена.

instagram.com/alyona.alyona.official

Поклонники были настолько шокированы информацией, что сразу спросили у реперши, значат ли ее сторис то, что она уезжает от YOXDEN. На что звезда ответила тоже неоднозначно: "Можно сказать и так, но мы будем видеться".

instagram.com/alyona.alyona.official

Другие же фаны предположили, что на самом деле Алена отправляется в долгую поездку в рамках работы, и они с бойфрендом будут видеться по видеосвязи. Что на самом деле все это означает – поклонники надеются, что вскоре Алена объяснит.

Отметим, что alyona alyona и YOXDEN стали встречаться год назад. В сентябре 2021-го реперша переехала к возлюбленному. Новый год они встречали вместе с родителями тиктокера в Турции.

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