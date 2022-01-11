alyona alyona натякнула, що з'їжджає від бойфренда

Артистка запостила сумні сторіз.

Українська реп-зірка alyona alyona спантеличила шанувальників неоднозначними сторіз у своєму Instagram.

Так, виконавиця натякнула, що йде від свого бойфренда, тіктокера YOXDEN. Принаймні про це свідчать відео у фотоблогу артистки. Вона розмістила ролики, на яких по квартирі стоять її зібрані речі.

"У мене тут мільйон торбів усіляких… Скоро буду їхати. Це пов'язано з непростим рішенням", - говорить у відео Альона.

instagram.com/alyona.alyona.official

Шанувальники були настільки шоковані інформацією, що одразу запитали у реперки, чи означають її сторіз те, що вона їде від YOXDEN. На що зірка відповіла теж неоднозначно: "Можна сказати і так, але ми будемо бачитися".

instagram.com/alyona.alyona.official

Інші ж фани припустили, що насправді Альона вирушає у довгу поїздку в рамках роботи і вони з бойфрендом будуть бачитися відеозв'язком. Що насправді все це означає – шанувальники сподіваються, що невдовзі Альона пояснить.

Зазначимо, що alyona alyona та YOXDEN почали зустрічатися рік тому. У вересні 2021-го реперка переїхала до коханого. Новий рік вони зустрічали разом з батьками тіктокера у Туреччині.

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