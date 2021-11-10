Амадор Лопес получил украинское гражданство: "Я добился"

Хореографу пришлось даже сдавать экзамен по украинскому языку.

Известный украинско-венесуэльский танцовщик, лидер группы Rumbero's Амадор Лопес поделился с поклонниками радостным известием.

Артист признался программе ЖВЛ, что после 20 лет жизни в нашей стране получил украинское гражданство.

"Я добился, я получил украинское гражданство. Да, можно меня поздравить, уже еще один украинец такой настоящий, Лопес свой будет, в Украине будет такая фамилия — Лопес", — сказал счастливый танцовщик.

Чтобы получить вожделенное "удостоверение гражданина", пришлось пройти не один круг бюрократического ада и даже сдать экзамен на знание государственного языка.

"Я прошел экзамен по украинскому языку. Я готовился месяц. Не на "хорошо", разумеется, но прошел", — рассказал Амадор.

Больше всего обрадовалась новости мама артиста – Мария Родригез. Несколько лет назад Амадор перевез женщину из бедной Венесуэлы в Киев, чтобы обеспечить достойную старость. "Она так радовалась, что я не ожидал от нее такого. Все прекрасно, теперь этот паспорт можно в унитаз выбрасывать", — сказал Лопес.

Но, как выяснилось, отказаться от старого гражданства не так-то просто. По законам Украины Лопес должен сделать это в течение двух лет, но ближайшее посольство в Москве и сейчас из-за мировой пандемии не работает. Больше всего хлопот это доставляет во время гастролей за границей. Несколько раз артиста даже депортировали из аэропорта.

"Я сейчас нахожусь в таком варианте, что я и не венесуэлец, и не украинец, то есть кто я – непонятно. Я живу в Украине, я хочу быть украинцем и не имею таких полномочий. Господин президент смотрит нас — пожалуйста, я хочу быть украинцем", — сказал Лопес.

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