Амадор Лопес отримав українське громадянство: "Я домігся"

Хореографу довелося навіть здавати іспит з української мови.

Відомий українсько-венесуельський танцівник, лідер гурту Rumbero's Амадор Лопес поділився з шанувальниками радісною звісткою.

Артист зізнався програмі ЖВЛ, що після 20 років життя в нашій країні отримав українське громадянство.

"Я домігся, я отримав українське громадянство. Так, можна мене привітати, вже ще один українець такий справжній, Лопес свій буде, в Україні буде таке прізвище, - Лопес", - сказав щасливий танцівник.

Щоб отримати омріяне "посвідчення громадянина", довелося пройти не одне коло бюрократичного пекла і навіть скласти іспит на знання державної мови.

"Я пройшов іспит з української мови. Я готувався місяць. Не на "добре", зрозуміло, але пройшов", - розповів Амадор.

Найбільше зраділа новині мама артиста - Марія Родрігез. Декілька років тому Амадор перевіз жінку з бідної Венесуели до Києва, щоб забезпечити їй гідну старість. "Вона так раділа, що я не очікував від неї такого. Все, чудово, тепер цей паспорт можна в унітаз викидати", - сказав Лопес.

Та, як з'ясувалося, відмовитися від старого громадянства не так і просто. За законами України Лопес має зробити це впродовж двох років, але найближче посольство аж у Москві і нині через світову пандемію не працює. Найбільше клопотів це завдає під час гастролей за кордоном. Декілька разів артиста навіть депортували з аеропорту.

"Я зараз перебуваю в такому варіанті, що я і не венесуелець, і не українець, тобто хто я – незрозуміло. Я живу в Україні, я хочу бути українцем і не маю таких повноважень. Пане президенте дивиться нас - будь ласка, я хочу бути українцем", - сказав Лопес.

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