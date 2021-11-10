Швидкі способи зняти набряк ніг: топ-10 порад

Розповідаємо, як швидко позбутися проблеми у домашніх умовах.

Набряк ніг - досить поширена проблема, яка турбує не лише старше покоління, але й часто зустрічається серед молоді. Набряк виникає через затримку рідини в тканинах.

ТСН.ua розповідає, що провокує таку проблему і які є способи зняти набряк ніг.

Чому набрякають ноги?

Причин набряку ніг може бути чимало. Ось основні фактори, які спровокують такий дискофорт у ногах:

багатогодинна ходьба, тривале сидіння, або стояння;

надмірні фізичні навантаження;

малорухливий спосіб життя;

спека;

тісне взуття;

ожиріння;

нездоровий спосіб життя;

травми ніг;

вживання медичних препаратів;

період перед менструацією;

вагітність;

серцево-судинна недостатність, хвороба нирок, цироз печінки, важкі онкологічні захворювання, артрит, тощо.

Будь-який набряк, який самостійно не зникає впродовж певного часу, є приводом для звернення до лікаря. Якщо ж Ви дізнались причину своєї проблеми у фахівця і проходите лікування, то пропонуємо кілька способів, які допоможуть швидко зняти набряк ніг.

10 кращих способів, як зняти набряки ніг у домашніх умовах

pixabay.com

Медики радять зменити споживання солі, тож перегляньте свій раціон. Часто набряки ніг виникають через захоплення гострою і солоною їжею, особливо у вечірній час. Також не рекомендується пити багато рідини перед сном.

Додайте до свого раціону продукти, багаті магнієм: горіхи, авокадо, шпинат, броколі, чорний шоколад і тофу. Також збагатіть своє меню магнієм, він є зокрема у білій квасолі, лососі та курятині.

Пийте достатню кількість води.

Якщо у вас сидячий спосіб роботи, то додайте в життя більше фізичної активності. Робіть короткі 5-хвилинні перерви щогодини. Більше рухайтесь.

Якщо у вас навпаки робота, яка передбачає постійне перебування на ногах, то не забувайте ненадовго присідати або навіть лягати, піднімаючи ноги вище рівня серця.

В кінці робочого дня, аби зняти набряк кінцівок, покладіть стопи на подушку вище рівня пояса та відпочиньте.

Робіть легкий лімфодринажний масаж ніжними, погладжуваннями рухами, у напрямку знизу вгору, це допоможе позбутися зайвої рідини у ногах.

Робіть ванночки для ніг. Вони безпечні та допомагають зняти втому. Найкраще для цього підходить морська вода, але таку процедуру можна провести і вдома з додаванням морської солі. Також корисними будуть ванночки з настоєм лікарських трав.

Під час спеки від неприємної важкості у ногах допоможе позбутись ванночка із звичайною прохолодною водою.

Компресійні панчохи - дієва профілактика венозної недостатність і набряків нижніх кінцівок. Утім перед їхньою купівлею обов'язково порадьтесь з лікарем.

Читайте також:

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання