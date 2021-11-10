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Швидкі способи зняти набряк ніг: топ-10 порад

Швидкі способи зняти набряк ніг: топ-10 порад

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Розповідаємо, як швидко позбутися проблеми у домашніх умовах.

Набряк ніг - досить поширена проблема, яка турбує не лише старше покоління, але й часто зустрічається серед молоді. Набряк виникає через затримку рідини в тканинах.

ТСН.ua розповідає, що провокує таку проблему і які є способи зняти набряк ніг.

Чому набрякають ноги?

Причин набряку ніг може бути чимало. Ось основні фактори, які спровокують такий дискофорт у ногах:

  • багатогодинна ходьба, тривале сидіння, або стояння;
  • надмірні фізичні навантаження;
  • малорухливий спосіб життя;
  • спека;
  • тісне взуття;
  •  ожиріння;
  • нездоровий спосіб життя;
  • травми ніг;
  • вживання медичних препаратів;
  • період перед менструацією;
  • вагітність;
  • серцево-судинна недостатність, хвороба нирок, цироз печінки, важкі онкологічні захворювання, артрит, тощо.

 Будь-який набряк, який самостійно не зникає впродовж певного часу, є приводом для звернення до лікаря. Якщо ж Ви дізнались причину своєї проблеми у фахівця і проходите лікування, то пропонуємо кілька способів, які допоможуть швидко зняти набряк ніг.

10 кращих способів, як зняти набряки ніг у домашніх умовах

© pixabay.com
pixabay.com
  • Медики радять зменити споживання солі, тож перегляньте свій раціон. Часто набряки ніг виникають через захоплення гострою і солоною їжею, особливо у вечірній час. Також не рекомендується пити багато рідини перед сном.
  • Додайте до свого раціону продукти, багаті магнієм: горіхи, авокадо, шпинат, броколі, чорний шоколад і тофу. Також збагатіть своє меню магнієм, він є зокрема у білій квасолі, лососі та курятині.
  • Пийте достатню кількість води.
  • Якщо у вас сидячий спосіб роботи, то додайте в життя більше фізичної активності. Робіть короткі 5-хвилинні перерви щогодини. Більше рухайтесь.
  • Якщо у вас навпаки робота, яка передбачає постійне перебування на ногах, то не забувайте ненадовго присідати або навіть лягати, піднімаючи ноги вище рівня серця.
  • В кінці робочого дня, аби зняти набряк кінцівок, покладіть стопи на подушку вище рівня пояса та відпочиньте.
  • Робіть легкий лімфодринажний масаж ніжними, погладжуваннями рухами, у напрямку знизу вгору, це допоможе позбутися зайвої рідини у ногах.
  • Робіть ванночки для ніг. Вони безпечні та допомагають зняти втому. Найкраще для цього підходить морська вода, але таку процедуру можна провести і вдома з додаванням морської солі. Також корисними будуть ванночки з настоєм лікарських трав. 
  • Під час спеки від неприємної важкості у ногах допоможе позбутись ванночка із звичайною прохолодною водою.
  • Компресійні панчохи - дієва профілактика венозної недостатність і набряків нижніх кінцівок. Утім перед їхньою купівлею обов'язково порадьтесь з лікарем. 

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