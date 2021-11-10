Быстрые способы снять отек ног: топ-10 советов

Рассказываем, как быстро избавиться от проблемы в домашних условиях.

Отек ног – довольно распространенная проблема, которая беспокоит не только старшее поколение, но и часто встречается среди молодежи. Отек возникает из-за задержки жидкости в тканях.

ТСН.ua рассказывает, что провоцирует такую проблему и какие есть способы снять отек ног.

Почему отекают ноги?

Причин отека ног может быть много. Вот основные факторы, провоцирующие такой дискофорт в ногах:

многочасовая ходьба, длительное сиденье или стояние;

чрезмерные физические нагрузки;

малоподвижный образ жизни;

жара;

тесная обувь;

ожирение;

нездоровый образ жизни;

травмы ног;

употребление медицинских препаратов;

период перед менструацией;

беременность;

сердечно-сосудистая недостаточность, болезнь почек, цирроз печени, тяжелые онкологические заболевания, артрит и т.д.

Любой отек, самостоятельно не исчезающий в течение определенного времени, является поводом для обращения к врачу. Если Вы узнали причину своей проблемы у специалиста и проходите лечение, то предлагаем несколько способов, которые помогут быстро снять отек ног.

10 лучших способов, как снять отеки ног в домашних условиях

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Медики советуют изменить потребление соли, поэтому просмотрите свой рацион. Часто отеки ног возникают из-за увлечения острой и соленой пищей, особенно в вечернее время. Также не рекомендуется пить много жидкости перед сном.

Добавьте в свой рацион продукты, богатые магнием: орехи, авокадо, шпинат, брокколи, черный шоколад и тофу. Также обогатите свое меню магнием, в частности он есть в белой фасоли, лососе и курятине.

Пейте достаточное количество воды.

Если у вас сидячий способ работы, то прибавьте в жизнь больше физической активности. Делайте короткие 5-минутные перерывы каждый час. Больше двигайтесь.

Если у вас наоборот работа, предполагающая постоянное пребывание на ногах, то не забывайте ненадолго приседать или даже ложиться, поднимая ноги выше уровня сердца.

В конце рабочего дня, чтобы снять отек конечностей, положите стопы на подушку выше уровня пояса и отдохните.

Делайте легкий лимфодринажный массаж нежными поглаживаниями движениями в направлении снизу вверх, это поможет избавиться от лишней жидкости в ногах.

Делайте ванночки для ног. Они безопасны и помогают снять усталость. Лучше всего для этого подходит морская вода, но такую процедуру можно провести и дома с добавлением морской соли. Также полезными будут ванночки с настоем лекарственных трав.

Во время жары от неприятной тяжести в ногах поможет избавиться ванночки с обычной прохладной водой.

Компрессионные чулки – действенная профилактика венозной недостаточности и отеков нижних конечностей. Но перед их покупкой обязательно посоветуйтесь с врачом.

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