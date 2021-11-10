Быстрые способы снять отек ног: топ-10 советов

Рассказываем, как быстро избавиться от проблемы в домашних условиях.
Отек ног – довольно распространенная проблема, которая беспокоит не только старшее поколение, но и часто встречается среди молодежи. Отек возникает из-за задержки жидкости в тканях.
ТСН.ua рассказывает, что провоцирует такую проблему и какие есть способы снять отек ног.
Почему отекают ноги?
Причин отека ног может быть много. Вот основные факторы, провоцирующие такой дискофорт в ногах:
- многочасовая ходьба, длительное сиденье или стояние;
- чрезмерные физические нагрузки;
- малоподвижный образ жизни;
- жара;
- тесная обувь;
- ожирение;
- нездоровый образ жизни;
- травмы ног;
- употребление медицинских препаратов;
- период перед менструацией;
- беременность;
- сердечно-сосудистая недостаточность, болезнь почек, цирроз печени, тяжелые онкологические заболевания, артрит и т.д.
Любой отек, самостоятельно не исчезающий в течение определенного времени, является поводом для обращения к врачу. Если Вы узнали причину своей проблемы у специалиста и проходите лечение, то предлагаем несколько способов, которые помогут быстро снять отек ног.
10 лучших способов, как снять отеки ног в домашних условиях
- Медики советуют изменить потребление соли, поэтому просмотрите свой рацион. Часто отеки ног возникают из-за увлечения острой и соленой пищей, особенно в вечернее время. Также не рекомендуется пить много жидкости перед сном.
- Добавьте в свой рацион продукты, богатые магнием: орехи, авокадо, шпинат, брокколи, черный шоколад и тофу. Также обогатите свое меню магнием, в частности он есть в белой фасоли, лососе и курятине.
- Пейте достаточное количество воды.
- Если у вас сидячий способ работы, то прибавьте в жизнь больше физической активности. Делайте короткие 5-минутные перерывы каждый час. Больше двигайтесь.
- Если у вас наоборот работа, предполагающая постоянное пребывание на ногах, то не забывайте ненадолго приседать или даже ложиться, поднимая ноги выше уровня сердца.
- В конце рабочего дня, чтобы снять отек конечностей, положите стопы на подушку выше уровня пояса и отдохните.
- Делайте легкий лимфодринажный массаж нежными поглаживаниями движениями в направлении снизу вверх, это поможет избавиться от лишней жидкости в ногах.
- Делайте ванночки для ног. Они безопасны и помогают снять усталость. Лучше всего для этого подходит морская вода, но такую процедуру можно провести и дома с добавлением морской соли. Также полезными будут ванночки с настоем лекарственных трав.
- Во время жары от неприятной тяжести в ногах поможет избавиться ванночки с обычной прохладной водой.
- Компрессионные чулки – действенная профилактика венозной недостаточности и отеков нижних конечностей. Но перед их покупкой обязательно посоветуйтесь с врачом.
Читайте также: