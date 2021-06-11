Анастасия Приходько призналась, что хотела сменить пол

Артистка поделилась ошеломляющими подробностями своей жизни.

Известная украинская певица Анастасия Приходько, которая честно призналась, колола ли ботокс, поделилась малоизвестными фактами о себе.

Так, на днях в фотоблоге звезда написала 13 мини-историй о себе, из которых 3 были ложью. Артистка устроила фанатам игру, где предложила угадать, что из приведенных фактов правда, а что нет. Среди них было то, что знаменитость хотела сменить пол. Как оказалось, это правда. В свое время исполнительница считала себя некрасивой, даже отвратительной, поэтому и хотела стать трансгендером.

Оказывается, подобных ошеломляющих историй в жизни знаменитости было немало. В частности, в 16 лет ее избили трое парней. От последнего удара Анастасия ударилась виском о кирпич и ее забрали в психушку с сотрясением. Впрочем, ночью она от страха убежала из больницы.

"Меня хотели изнасиловать в парке трое ребят, когда я возвращалась домой с подругой. Мои татуировки на кистях — скрывают шрамы от порезов", — поделилась звезда.

Кроме того, Приходько рассказала, что она родилась с удушьем и "треугольником смерти", а в 2 месяца у нее обнаружили гемангиому и экстренно прооперировали на грудной клетке.

"Как видите, у меня в жизни было много плохого и страшного, что оставило глубокий отпечаток в моём понимании мира, очень закалило меня и выковало очень острое, просто пограничное ощущение справедливости. Я не люблю, когда обижают тех, кто не может за себя постоять. Но, поверьте, я точно это умею делать и больше никогда не дам себя в обиду. Кроме того, я очень тонко чувствую боль тех, кто проходил в своей жизни тяжёлые испытания! И восхищаюсь теми, кто не сломался!" — отметила певица.

Напомним, ранее Настя Приходько в белье вспомнила, как беременная рыдая в ванной составила завещание. В артистки было очень много страхов.

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