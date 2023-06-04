Андре Тан показал редкие кадры со своей 7-летней дочерью Софией от экс-жены

Украинский дизайнер Андре Тан показал редкие кадры со своей 7-летней дочерью Софией, которая родилась в браке с предпринимателем Алиной Харечко.

Соответствующим контентом модельер поделился в Instagram. Андре Тан показал, как маленькая Софийка сладко спала в постели, уткнув носик в подушку. Правда, лицо дочери дизайнер спрятал.

Дочь Андре Тана / Фото: instagram.com/andre_tan_official

"Мой подарок судьбы. Кажется, что еще совсем недавно я держал тебя такую крошечную на руках и восхищался твоими первыми шагами, а теперь тебе почти 8 лет… Однако ничего не изменилось — ты для меня все та самая маленькая девочка, и я и дальше увлекаюсь каждым твоим шагом", — трогательно обратился к дочери Андре.

Дизайнер также показал, как проводит время с маленькой Софийкой. В частности, Тан на ночь читает дочке сказки.

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"Обожаю, когда ты так мило засыпаешь ночью, сопешь своим сладким носиком, закидываешь свои маленькие ножки на меня, обнимаешь и смотришь своими глазками – в такие моменты кажется, что никаких проблем в мире не существует, а все вокруг такое же чистое и нежное, как ты.Твое "я сильно люблю тебя, папа" заставляет меня таять. Люблю тебя, доченька! Спасибо тебе за то, что ты есть в моей жизни и даешь мне возможность испытывать весь этот спектр эмоций, который дает отцовство.Время проведено вместе с тобой — самое ценное в моей жизни", — растрогал Андре.

Напомним, недавно певица Тоня Матвиенко показала редкие кадры с дочками. Исполнительница воспитывает 7-летнюю Нину и 24-летнюю Ульяну.

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