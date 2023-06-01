Тоня Матвиенко восхитила редкими кадрами со старшей 24-летней дочерью

Также на видео была и маленькая дочь - 7-летняя Нина.

Украинская певица Тоня Матвиенко показала свою старшую дочь Ульяну, которую она родила в 16 лет.

В своем Instagram артистка сделала пост, который посвятила Международному дню защиты детей. В частности, певица показала короткий ролик, где была изображена ее 24-летняя дочь Ульяна. Также рядом с сестрой был и младший ребенок Тони - 7-летняя Нина.

На видео девушки лежали рядом друг с другом на кровати, расположенной в домике на колесах. Дочери Матвиенко мило улыбались на камеру и игрались.

"Вы моя жизнь и продолжение целой нации. Я всегда рядом, не бойтесь ничего", - отметила Тоня.

Напомним, недавно певец Арсен Мирзоян поделился подробностями семейной жизни с женой Тоней Матвиенко. Артист рассказал, сколько денег он зарабатывает в месяц на семью. Также музыкант признался, как со звездной тещей, певицей Ниной Матвиенко, распределил расходы на коммунальные услуги.

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