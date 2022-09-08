Андрей Данилко гневно прокомментировал видео Лободы о "маленьких людях": "Ну зачем это"

Украинский актер Андрей Данилко прокомментировал, что именно ему не понравилось в видео Светланы Лободы, где она плакала и говорила, что "мы маленькие люди".

Украинский актер, автор Верки Сердючки Андрей Данилко был одним из украинцев, которые осудили видеообращение Светланы Лободы, в котором она плакала и говорила, что все мы "маленькие люди".

В программе "И грянул Грэм" Данилко подчеркнул, что хорошо относится к Лободе, но тот ее ролик, который она записала 28 февраля и запостила в Instagram, вызвал у Данилко возмущение.

"Я к ней никогда не относился плохо. Я говорил по поводу ролика, где она сказала что мы "маленькие люди", что мне не понравилось. Это правда. Я ее привел в пример. Потому что многие артистки из Украины делали так же. Пусть там Светлана на меня не обижается, я без задней мысли, я просто сказал, что это плохо и я объяснил, что если ролик, направленный на сочувствие, на сопереживание, вызывает улыбку или смех, значит, он сделан неправильно. Я не хотел ее обидеть. Нужно какую-то другую форму. Поплакать, вытереть слезы, а потом выйти в эфир. Это же не прямой эфир у нее был. Это же была запись. И многие артистки, они услышали, да, Андрей прав. Ну зачем это. Тут наоборот надо было людей поддержать. Если ты публичный человек, ты не можешь себе позволить такую слабость. Ты должен выйти, или не выходи вообще. Для чего", — объяснил свою реакцию актер.

В то же время Данилко отметил, что, скорее всего, Лобода сейчас переживает непростой период и пожелал ей всего хорошего:

"У нее очень сложный период. Я ей желаю всего хорошего. Она помогает. Правильно, а что здесь за геройство? И я помогаю, я просто не снимаю, это не показываю. Это нормальные вещи", — добавил Данилко.

Напомним, ранее Андрей Данилко объяснил свое отношение к молчанкам Ани Лорак и Наташе Королевой и прокомментировал поведение Аллы Пугачевой.

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