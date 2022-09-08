Андрій Данилко гнівно прокоментував відео Лободи про "маленьких людей": "Ну для чого це"

Український актор Андрій Данилко прокоментував, що саме йому не сподобалося у відео Світлани Лободи, де вона плакала і казала, що "ми маленькі люди".

Український актор, автор Вєрки Сердючки Андрій Данилко був одним з тих українців, які засудили відеозвернення Світлани Лободи, у якому вона плакала і казала, що всі ми "маленькі люди".

У програмі "І гримнув Грем" Данилко наголосив, що добре ставиться до Лободи, але той її ролик, який вона записала 28 лютого і запостила у Instagram, викликав у Данилка обурення.

"Я до неї ніколи не ставився погано. Я казав стосовно ролика, де вона сказала що ми "маленькі люди", що мені не сподобалося. Це правда. Я її навів у приклад. Тому що багато артисток з України робили так само. Нехай там Світлана на мене не ображається, я без задньої думки, я просто сказав, що це погано і я пояснив, що якщо ролик, який спрямований на співчуття, на співпереживання, викликає усмішку чи сміх, значить він зроблений неправильно. Я не хотів її образити. Треба якусь іншу форму. Поплакати, витерти сльози, а потім вийти в ефір. Це ж не прямий ефір у неї був. Це ж був запис. І багато артисток вони почули, так, Андрій правий. Ну для чого це. Тут навпаки треба було людей підтримати. Якщо ти публічна людина, ти не можеш собі дозволити таку слабкість. Ти маєш вийти, або не виходь взагалі. Для чого", - пояснив свою реакцію актор.

Водночас Данилко зазначив, що, скоріш за все, Лобода зараз переживає непростий період і побажав їй всього хорошого:

"У неї дуже складний період. Я їй бажаю всього хорошого. Вона допомагає. Правильно, а що тут за геройство? І я допомагаю, я просто не знімаю, це не показую. Це нормальні речі", - додав Данилко.

Нагадаємо, раніше Андрій Данилко пояснив своє ставлення до мовчунок Ані Лорак і Наташі Корольової та прокоментував поведінку Алли Пугачової.

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