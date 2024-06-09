Андрей Джеджула попал в больницу с серьезной травмой

Украинский шоумен Андрей Джеджула поделился, что серьезно травмировался.

Ведущий в своем Instagram рассказал, что с ним случился неприятный инцидент во время игры в баскетбол. В частности, шоумен рассек бровь. Андрею Джеджуле пришлось обратиться за помощью к медикам. Рана оказалась настолько серьезной, что врач ее зашивала.

"Когда у тебя в травматологии абонемент. Берегите друг друга, в какую бы командную игру ни играли! Спасибо врачам за то, что ничего не почувствовал", — поделился ведущий.

Андрей Джеджула серьезно травмировался и попал в больницу

Наконец, шоумен чувствует себя значительно лучше и даже вышел с травмой работать в кадр. Правда, как отметил Джеджула, гримерке прибавилось работы, ведь рану нужно было маскировать. В частности, у ведущего немалый синяк над глазом и виднеются швы.

Андрей Джеджула / Фото: instagram.com/djedjula

Напомним, недавно актер Артур Логай оказался в больнице. Артист не вдавался в подробности, но тоже перенес хирургическое вмешательство.

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