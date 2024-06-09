Андрій Джеджула потрапив до лікарні з серйозною травмою

Український шоумен Андрій Джеджула поділився, що серйозно травмувався.

Ведучий у своєму Instagram розповів, що з ним стався неприємний інцидент під час гри в баскетбол. Зокрема, шоумен розсік брову. Андрію Джеджулі довелося звернутися за допомогою до медиків. Рана виявилася настільки серйозною, що лікарка її зашивала.

"Коли в тебе в травматології абонемент. Бережіть одне одного, в яку б командну гру не грали! Дякую лікарям за те, що нічого не відчув", - поділився ведучий.

Андрій Джеджула серйозно травмувався та потрапив до лікарні

Врешті, шоумен почувається вже значно краще та навіть вийшов з травмою працювати в кадр. Щоправда, як зазначив Джеджула, гримерці додалося роботи, адже рану потрібно було маскувати. Зокрема, у ведучого чималий синець над оком та видніються шви.

Андрій Джеджула / Фото: instagram.com/djedjula

Нагадаємо, нещодавно актор Артур Логай опинився в лікарні. Артист не вдавався у подробиці, однак теж переніс хірургічне втручання.

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