Відомий український актор потрапив до лікарні та налякав дружину

Артист показався на лікарняному ліжку.
Переможець шоу "Танці з зірками", відомий український актор Артур Логай змусив неабияк хвилюватися за нього.
У своєму Instagram артист опублікував фото, яке було зроблене в лікарняній палаті. Логай запропонував шанувальникам здогадатися, де він саме, утім, додав, що одразу все зрозуміло.
"Вгадаємо назву установи за кольорами стін, та й не тільки", - написав актор.
Артур Логай поки не розповідає, що з ним сталося. Натомість він опублікував листування з дружиною Євгенією. Артист надіслав коханій знімок, який лаконічно підписав "вирізали". Фото Логай заблюрив.
Утім, з реакції дружини було зрозуміло, що видовище не з приємних. Євгенія налякано матюкнулася та додала, що краще б чоловік надсилав їй світлини інтимного характеру, а не такі.
Тож, з їхнього листування стало зрозуміло, що Артур Логай, ймовірно, переніс хірургічне втручання.
Нагадаємо, нещодавно дружина шоумена Володимира Остапчука потрапляла до лікарні. Катерина Полтавська вже розповіла користувачам, що сталося та чому її госпіталізували.
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