Відомий український актор потрапив до лікарні та налякав дружину

Переможець шоу "Танці з зірками", відомий український актор Артур Логай змусив неабияк хвилюватися за нього.

У своєму Instagram артист опублікував фото, яке було зроблене в лікарняній палаті. Логай запропонував шанувальникам здогадатися, де він саме, утім, додав, що одразу все зрозуміло.

"Вгадаємо назву установи за кольорами стін, та й не тільки", - написав актор.

Артур Логай у лікарні / Фото: instagram.com/logai.arthur

Артур Логай поки не розповідає, що з ним сталося. Натомість він опублікував листування з дружиною Євгенією. Артист надіслав коханій знімок, який лаконічно підписав "вирізали". Фото Логай заблюрив.

Листування Артура Логая з дружиною / Фото: instagram.com/logai.arthur

Утім, з реакції дружини було зрозуміло, що видовище не з приємних. Євгенія налякано матюкнулася та додала, що краще б чоловік надсилав їй світлини інтимного характеру, а не такі.

Листування Артура Логая з дружиною / Фото: instagram.com/logai.arthur

Тож, з їхнього листування стало зрозуміло, що Артур Логай, ймовірно, переніс хірургічне втручання.

Нагадаємо, нещодавно дружина шоумена Володимира Остапчука потрапляла до лікарні. Катерина Полтавська вже розповіла користувачам, що сталося та чому її госпіталізували.

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