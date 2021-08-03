Ани Лорак похвасталась стройными ножками в коротких шортах

Кроме хороших ножек, на фото видно плоский животик звезды.

Певица Ани Лорак, которая недавно позировала вместе с дочерью в одинаковых купальниках, порадовала фанатов новой фотографией.

Теперь же знаменитость опубликовала фото, на котором видно стройные и загорелые ножки в коротких шортах.

instagram.com/anilorak

"Шорты — моя самая любимая одежда летом", — написала Ани Лорак.

Фото было сделано в Турции в люксовом отеле Бодрума. Туда звезда недавно улетела на долгожданный отдых вместе со своей 10-летней Софией.

Также Ани Лорак была одета в черный короткий топ, который подчеркнул плоский прокачанный животик и стройную фигуру артистки.

Фаны оценили такой образ певицы. В частности, писали такие комментарии:

Хорошая, вам подходит абсолютно все!

С вашими ножками грех не любить шорты.

Стильно, модно, как всегда.

Напомним, несколько дней назад Ани Лорак позировала в золотистом минибикини. На фото видно пышный загорелый бюст артистки.

Отметим, последний раз певица выступала в Украине в 2014 году. Ее выступление не понравился украинским активистам, из-за чего возникли массовые беспорядки с дымовыми шашками и драками. Протестующие объясняли, что в разгар военных действий в стране Лорак ездила в страну-агрессора Россию, а затем осталась там работать.

Сейчас же, Ани Лорак планирует снова дать сольный концерт в Украине. 16 и 17 августа певица хочет выступить в Одессе.

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