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Ани Лорак в тесном купальнике стала посмешищем в Сети: "Толстая и деревянная"

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
13к
Время на прочтение
2 мин
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Ани Лорак в тесном купальнике стала посмешищем в Сети: "Толстая и деревянная"

Ани Лорак / Фото: instagram.com/anilorak

Артистка странным видео вызвала возмутительную реакцию у пользователей.

Певица-предательница Ани Лорак в очередной раз нарвалась на хейт пользователей после того, как обнародовала странное видео в Instagram.

В своем фотоблоге молчунка разместила короткий ролик, на котором предстала в черном сплошном купальнике, на каблуках и в очках. Правда, вместо того, чтобы подчеркнуть фигуру артистки, наряд только сделал акценты на недостатках форм Лорак. Купальник передавил бедра артистки, выставив их не в лучшем ракурсе.

Ани Лорак / © instagram.com/anilorak
Ани Лорак / Фото: instagram.com/anilorak
Ани Лорак / © instagram.com/anilorak
Ани Лорак / Фото: instagram.com/anilorak

Также фаны были удивлены движениями Лорак. Она пыталась как-то соблазнительно станцевать, однако это выглядело скорее неловко. В комментариях под видео пользователи откровенно написали, что думают по поводу увиденного:

  • Она никогда не была пластичной, и сейчас это доказала еще раз
  • Какая же она деревянная
  • Зачем себя показывать такой, это же смешно
  • Какая она жирная стала

Отметим, что в конце видео появился новый бойфренд певицы Исаак Виджраку. Он присоединился к ее танцам, правда, закрыл собой избранницу.

Ани Лорак / © instagram.com/anilorak
Ани Лорак / Фото: instagram.com/anilorak
Ани Лорак с бойфрендом / © instagram.com/anilorak
Ани Лорак с бойфрендом / Фото: instagram.com/anilorak

Напомним, ранее Ани Лорак подвергли критике после того, как она сравнила свои фото в молодости и сейчас. Впрочем, фаны обратили внимание, насколько внешность артистки изменилась после пластики.

Отметим, что Ани Лорак, которая родом из Украины, после полномасштабной войны рф против нашей страны осталась жить и работать в стране-террористке. О войне в родной стране исполнительница молчит, а в интервью называет вторжение "случилось то, что случилось".

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Дата публикации
Просмотры
13к
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