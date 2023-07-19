Экс-муж Ани Лорак вернулся в Украину из Турции и растрогал поступком

Экс-муж певицы-молчунки Ани Лорак, бизнесмен Мурат Налчаджиоглу вернулся из Турции в Украину.

Как мы ранее писали, после свадьбы с визажисткой Лилией в июне в Конча-Заспе Мурат уехал в Турцию. Там он провел месяц и после этого приехал обратно в Украину.

В сторис своей страницы в Instagram Налчаджиоглу показал, какой была его дорога. В частности, подписчиков турецкий бизнесмен растрогал поступком. Прямо на трассе он остановился, чтобы покормить бездомных собак.

Экс-муж Ани Лорак Мурат вернулся в Украину / Фото: instagram.com/muratnalca

Также счастливый Мурат рассказал, что наконец-то на одной из заправок нашел булочки с брынзой, которые так сильно любит.

Экс-муж Ани Лорак Мурат вернулся в Украину / Фото: instagram.com/muratnalca

Экс-муж Ани Лорак Мурат вернулся в Украину / Фото: instagram.com/muratnalca

Отметим, что Мурат Налчаджиоглу является гражданином Турции, однако 10 лет живет в Украине. В нашей стране он создал бизнес и активно развивает его. С началом полномасштабного вторжения России в Украину Налчалжиоглу принял решение остаться здесь. Как объяснял бизнесмен, он любит нашу страну. Мурат подчеркнул, что ему не свойственно бежать из страны, в которой война, где в мирное время он чувствовал себя хорошо.

Чего не скажешь об экс-жене Налчаджиоглу, певице из Черновицкой области Ани Лорак. Как известно, Лорак с началом полномасштабного вторжения молчит о войне в родной стране. Более того, она осталась жить и работать в стране-террористке. Лорак делает вид, будто ничего не происходит.

Например, на днях артистка-предательница запостила видео, где станцевала в купальнике. Впрочем, восторга этот ролик у пользователей отнюдь не вызвал. Напротив, Лорак раскритиковали из-за лишнего веса и отсутствия пластики.

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