Ексчоловік Ані Лорак повернувся до України з Туреччини і розчулив вчинком

Ексчоловік співачки-мовчунки Ані Лорак, бізнесмен Мурат Налчаджиоглу повернувся з Туреччини до України.

Як ми раніше писали, після весілля з візажисткою Лілією у червні в Конча-Заспі, Мурат поїхав до Туреччини. Там він провів місяць і після цього приїхав назад до України.

У сторіз своєї сторінки в Instagram Налчаджиоглу показав, якою була його дорога. Зокрема, підписників турецький бізнесмен розчулив вчинком. Просто на трасі він зупинився, аби погодувати безпритульних собак.

Ексчоловік Ані Лорак Мурат повернувся до України / Фото: instagram.com/muratnalca

Також щасливий Мурат розповів, що нарешті на одній з заправок знайшов булочки з бринзою, які так сильно любить.

Ексчоловік Ані Лорак Мурат повернувся до України / Фото: instagram.com/muratnalca

Ексчоловік Ані Лорак Мурат повернувся до України / Фото: instagram.com/muratnalca

Зазначимо, що Мурат Налчаджиоглу є громадянином Туреччини, проте 10 років як мешкає в Україні. В нашій країні він створив бізнес і активно його розвиває. З початком повномасштабного вторгнення рф до України Налчалжиоглу прийняв рішення залишитися тут. Як пояснював бізнесмен, він любить нашу країну. Мурат наголосив, що йому не притаманно тікати з країни, у якій війна, де за мирних часів він почувався добре.

Чого не скажеш про ексдружину Налчаджиоглу, співачку з Чернівецької області Ані Лорак. Як відомо, Лорак з початком повномасштабного вторгнення мовчить про війну в рідній країні. Ба більше, вона залишилася жити і працювати у країні-терористці. Лорак робить вигляд, ніби нічого не відбувається.

Наприклад днями артистка-зрадниця запостила відео, де станцювала у купальнику. Втім, захвату цей ролик у юзерів зовсім не виклав. Навпаки, Лорак розкритикували через зайву вагу і відсутність пластики.

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