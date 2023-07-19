Сліпа 74-річна жінка пробігла 5 км: "Це лише початок" (відео)

Мешканка Кірнісвілля, Західна Вірджинія, США, пробігла 5 км попри те, що незряча.

Про це пише nypost.com.

74-річна Керіл Растін взяла участь у своєму другому забігу Національних ігор для дорослих, який відбувся у Піттсбурзі, штат Пенсильванія.

Так, минулого року вона без сторонньої допомоги також подолала 5 км.

Керіл Растін / Фото: National Senior Games

Цього ж разу вона подолала дистанцію з місцевим бігуном. Растін посіла 15-е місце у своїй віковій групі, добігши до фінішу за 45 хвилин.

Сліпа жінка останні декілька років тренувалася зі своєю семирічною онукою Габбі.

"Вона була тією, хто ходив зі мною рано-вранці... якщо не було школи. І вона бігала зі мною і підказувала мені", — поділилася вона.

Такі сигнали, як вказівка на зміну тротуару або поворот дороги, були важливими для Керіл, щоб знати їх заздалегідь, враховуючи, що її онука фактично навчила її бігати наосліп.

Від моменту початку тренувань 2020 року Растін провела близько 15 забігів. Через два роки році вона провела свої перші Національні ігри для дорослих на 5 км у Форт-Лодердейлі, Флорида.

Жінка планувала використати застосунок напрямку, щоб допомогти їй пройти маршрут, але він дав збій перед забігом, і в неї не було іншого вибору, окрім як бігти самостійно.

"Це було дуже складно, якщо не сказати більше", - зізналася Керіл.

Растін сказала, що закінчила змагання, слухаючи звуки кроків та голоси інших бігунів, коли вони кричали їй напрямок.

"Це було справді складно, тому що я збила всі конуси", - пригадала вона.

Однак цього року Растін повернулася краще підготовленою із місцевим бігуном з Піттсбурга на ім'я Кеннет Лі. Вони познайомилися через спільних друзів, але особисто зустрілися лише за день до перегонів.

Керіл Растін та Кеннет Лі / Фото: скриншот з відео

"У неї хороший баланс ... Вона вміє слухати і направляти себе", - сказав Лі.

Коли жінку запитали, чи продовжуватиме вона свою бігову кар'єру, вона одразу ж відповіла: "Так. Я точно не зупинюся... Це лише початок".

Нагадаємо, чоловік протримав парасольку на одному пальці понад 3 години. Він намагався побити рекорд.

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