Чоловік протримав парасольку на одному пальці понад 3 години – відео

Мешканець Айдахо, США, з більш ніж 250 світовими рекордами Гіннеса спробував побити ще один рекорд, утримуючи парасольку на пальці протягом 3 годин 46 хвилин та 16 секунд.

Про це пише upi.com.

Девід Раш сказав, що одними з найбільших перешкод на шляху до встановлення рекорду за тривалістю утримання парасольки на одному пальці були подолання втоми та монотонність стояння та сидіння на місці під час його спроби.

Час Раша перевершив поточний рекорд у 3 години 31 хвилину та 43 секунди.

Його спроба ще має бути розглянута Книгою рекордів Гіннеса, перш ніж вона стане офіційною.

Нагадаємо, тим часом нігерієць намагався тиждень плакати, щоб побити світовий рекорд. У результаті, він заявив, що осліп.

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