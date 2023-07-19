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Чоловік протримав парасольку на одному пальці понад 3 години – відео

Чоловік протримав парасольку на одному пальці понад 3 години – відео

Автор
Юлія КаспароваЮлія Каспарова
Дата публікації
Перегляди
590
Час на прочитання
1 хв
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Чоловік протримав парасольку на одному пальці понад 3 години – відео

Девід Раш / Фото: скриншот з відео

Він намагався побити рекорд.

Мешканець Айдахо, США, з більш ніж 250 світовими рекордами Гіннеса спробував побити ще один рекорд, утримуючи парасольку на пальці протягом 3 годин 46 хвилин та 16 секунд.

Про це пише upi.com.

Девід Раш сказав, що одними з найбільших перешкод на шляху до встановлення рекорду за тривалістю утримання парасольки на одному пальці були подолання втоми та монотонність стояння та сидіння на місці під час його спроби.

Час Раша перевершив поточний рекорд у 3 години 31 хвилину та 43 секунди.

Його спроба ще має бути розглянута Книгою рекордів Гіннеса, перш ніж вона стане офіційною.

Нагадаємо, тим часом нігерієць намагався тиждень плакати, щоб побити світовий рекорд. У результаті, він заявив, що осліп.

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Дата публікації
Перегляди
590
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