Чоловік шокував, зробивши 3249 відтискань за годину - відео

Австралієць повернув собі титул рекордсмена, виконавши 3249 відтискань від підлоги за одну годину.

Про це повідомляє Книга рекордів Гіннеса.

30-річний Даніель Скалі раніше встановив рекорд за кількістю відтискань за годину - 3182 рази у квітні 2022 року, але його рекорд побив австралієць Лукас Хельмке, який у листопаді 2022 року зробив це 3206 разів.

Скалі вважає, що берпі, які він виконував під час підготовки до своєї останньої спроби, допомогли йому встановити новий рекорд.

"Це підняло мою фізичну форму до рівня, якого раніше не було. Але не лише це, це допомогло мені впоратися з болем, враховуючи, що мені доводилося стрибати з лівої руки догори і донизу", — сказав чоловік.

Ліва рука Скалі відчуває майже постійний біль через стан, який називається комплексний регіональний больовий синдром, який був спричинений складним переломом, коли йому було 12 років.

"Це мозок посилає невірні сигнали моїй руці", - сказав він. "Так що все, що завгодно, на зразок м'якого дотику, руху, вітру, води, завдасть мені болю".

Скалі сказав, що його наступна мета – відновити ще один рекорд, який у нього був раніше: найдовший час у положенні планки на животі.

Нагадаємо, жінка 23 роки збирала своє волосся зі зливу у ванній. Вона показала гігантську грудку.

Читайте також: