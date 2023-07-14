Мужчина шокировал, сделав 3249 отжиманий за час - видео

Австралиец вернул себе титул рекордсмена, выполнив 3249 отжиманий от пола за один час.

Об этом сообщает Книга рекордов Гиннеса.

30-летний Даниэль Скали ранее установил рекорд по количеству отжиманий в час — 3182 раза в апреле в 2022 году, но его рекорд побил австралиец Лукас Хельмке, который в ноябре в 2022 году сделал это 3206 раз.

Скали считает, что берпи, которые он выполнял во время подготовки к последней попытке, помогли ему установить новый рекорд.

"Это подняло мою физическую форму до уровня, которого раньше не было. Но не только это, это помогло мне справиться с болью, учитывая, что мне приходилось прыгать с левой руки вверх и вниз", — сказал мужчина.

Левая рука Скали испытывает почти постоянную боль из-за состояния, называемого комплексным региональным болевым синдромом, вызванным сложным переломом, когда ему было 12 лет.

"Это мозг посылает неверные сигналы моей руке", – сказал он. "Так что все, что угодно, вроде мягкого прикосновения, движения, ветра, воды, причинит мне боль".

Скали сказал, что его следующая цель – восстановить еще один рекорд, который у него был раньше: самое продолжительное время в положении планки на животе.

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