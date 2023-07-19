F-16 для України: у Пентагоні дали невтішний прогноз для українських пілотів

Для навчання пілотів ЗСУ знадобляться роки та мільярди доларів.

У Міністерстві оборони США вважають, що перехід українських пілотів на F-16 займе роки і коштуватиме мільярди доларів.

Про це заявили у Пентагоні, пише "Антикор".

У Пентагоні висловилися, що завдяки зенітній зброї, наданій Заходом, Україна змогла завадити Росії використовувати свої набагато численніші Військово-повітряні війська для встановлення панування у небі з того часу, як 24 лютого 2022 року розпочалося повномасштабне вторгнення.

Проте там наголосили, що майбутня підготовка українських пілотів для керування винищувачами F-16 – складний довгостроковий процес, який має враховувати перебіг війни та можливість Києва знімати пілотів, які задіяні у бойових діях, для проходження тривалого навчання.

Начальник штабу ВПС США генерал Чарльз Браун зазначив, що американський пілот може пройти навчання на новому типі літака протягом двох-чотирьох місяців. А перехід українських пілотів від винищувачів радянської системи буде "трохи складнішим".

Нагадаємо, стало відомо, в якій країні українські пілоти розпочнуть навчання на винищувачах F-16.

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