F-16 для Украины: в Пентагоне дали неутешительный прогноз для украинских пилотов

В Министерстве обороны США считают, что переход украинских пилотов на F-16 займет годы и обойдется в миллиарды долларов.

Об этом заявили в Пентагоне, пишет "Антикор".

В Пентагоне высказались, что благодаря зенитному оружию, предоставленному Западом, Украина смогла помешать России использовать свои гораздо более многочисленные Военно-воздушные войска для установления преимущество в небе с тех пор, как 24 февраля 2022 года началось полномасштабное вторжение.

Однако там подчеркнули, что предстоящая подготовка украинских пилотов для управления истребителями F-16– сложный долгосрочный процесс, который должен учитывать ход войны и возможность Киева снимать задействованных в боевых действиях пилотов для прохождения длительного обучения.

Начальник штаба ВВС США генерал Чарльз Браун отметил, что американский пилот может пройти обучение на новом типе самолета в течение двух-четырех месяцев. А переход украинских пилотов от истребителей советской системы будет "чуть сложнее".

Напомним, стало известно, в какой стране украинские пилоты начнут обучение на истребителях F-16.

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