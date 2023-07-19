Мужчина продержал зонтик на одном пальце более 3 часов — видео

Житель Айдахо, США, с более чем 250 мировыми рекордами Гиннеса попытался побить еще один рекорд, удерживая зонтик на пальце в течение 3 часов 46 минут и 16 секунд.

Об этом пишет upi.com.

Дэвид Раш сказал, что одними из самых больших препятствий на пути к установлению рекорда по длительности удержания зонтика на одном пальце были преодоление усталости и монотонность стояния и сидения на месте во время его попытки.

Время Раша превысило текущий рекорд в 3 часа 31 минуту и 43 секунды.

Его попытка еще должна быть рассмотрена Книгой рекордов Гиннеса, прежде чем она станет официальной.

Напомним, между тем нигериец пытался неделю плакать, чтобы побить мировой рекорд. В результате он заявил, что ослеп.

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