Ани Лорак восхитила Сеть стройной фигурой в купальнике: "Очаровательная"

Звезда показала яркие фото отдыха.

Певица Ани Лорак наслаждается сказочным отдыхом в тёплых краях.

Pвезда купается в солнечных лучах, ходит на пляж, любуется невероятными пейзажами и делится новым контентом. В своем Instagram исполнительница опубликовала яркие фото c отпуска.

Ани Лорак / instagram.com/anilorak

На снимках Лорак позировала перед камерой в купальнике. Артистка, вероятно, собралась поплавать. Поэтому она зашла по пояс в воду и решила сделать фото, пока ее ноги омывало игривой волной.

Ани Лорак / instagram.com/anilorak

К слову, фанаты исполнительницы были рады видеть своего кумира такой счастливой. Они пожелали ей чудесного отпуска. Впрочем, некоторые не смогли не обратить внимание на красивую фигуру певицы.

Очаровательная!

Какая красивая фигура! Хорошего вам отдыха!

Невероятно красивая! И фигура, и душа!

Напомним, что в августе 2021 года артистка выступила в клубе в Одессе. Несмотря на множество гневных комментариев в Сети, сам концерт прошел довольно спокойно. Никаких беспорядков или даже намеков на недовольных активистов не было.

До этого свой сольный концерт Лорак в Украине давала в 2014 году. Тогда ее выступление возмутило активистов, концерт спровоцировал массовые беспорядки, сопровождавшиеся драками и дымовыми шашками. Свои действия протестующие объясняли тем, что в разгар военных действий на востоке Украины Лорак не сторонилась ездить в страну-агрессор Россию, получать там награды, а впоследствии остаться там и работать.

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