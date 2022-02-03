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Ани Лорак восхитила Сеть стройной фигурой в купальнике: "Очаровательная"

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Ани Лорак восхитила Сеть стройной фигурой в купальнике: "Очаровательная"

Ани Лорак / instagram.com/anilorak

Звезда показала яркие фото отдыха.

Певица Ани Лорак наслаждается сказочным отдыхом в тёплых краях.

Pвезда купается в солнечных лучах, ходит на пляж, любуется невероятными пейзажами и делится новым контентом. В своем Instagram исполнительница опубликовала яркие фото c отпуска.

Ани Лорак / © instagram.com/anilorak
Ани Лорак / instagram.com/anilorak

На снимках Лорак позировала перед камерой в купальнике. Артистка, вероятно, собралась поплавать. Поэтому она зашла по пояс в воду и решила сделать фото, пока ее ноги омывало игривой волной.

Ани Лорак / © instagram.com/anilorak
Ани Лорак / instagram.com/anilorak

К слову, фанаты исполнительницы были рады видеть своего кумира такой счастливой. Они пожелали ей чудесного отпуска. Впрочем, некоторые не смогли не обратить внимание на красивую фигуру певицы.

  • Очаровательная!
  • Какая красивая фигура! Хорошего вам отдыха!
  • Невероятно красивая! И фигура, и душа!

Напомним, что в августе 2021 года артистка выступила в клубе в Одессе. Несмотря на множество гневных комментариев в Сети, сам концерт прошел довольно спокойно. Никаких беспорядков или даже намеков на недовольных активистов не было.

До этого свой сольный концерт Лорак в Украине давала в 2014 году. Тогда ее выступление возмутило активистов, концерт спровоцировал массовые беспорядки, сопровождавшиеся драками и дымовыми шашками. Свои действия протестующие объясняли тем, что в разгар военных действий на востоке Украины Лорак не сторонилась ездить в страну-агрессор Россию, получать там награды, а впоследствии остаться там и работать.

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