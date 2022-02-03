Ани Лорак восхитила Сеть стройной фигурой в купальнике: "Очаровательная"

Звезда показала яркие фото отдыха.
Певица Ани Лорак наслаждается сказочным отдыхом в тёплых краях.
Pвезда купается в солнечных лучах, ходит на пляж, любуется невероятными пейзажами и делится новым контентом. В своем Instagram исполнительница опубликовала яркие фото c отпуска.
На снимках Лорак позировала перед камерой в купальнике. Артистка, вероятно, собралась поплавать. Поэтому она зашла по пояс в воду и решила сделать фото, пока ее ноги омывало игривой волной.
К слову, фанаты исполнительницы были рады видеть своего кумира такой счастливой. Они пожелали ей чудесного отпуска. Впрочем, некоторые не смогли не обратить внимание на красивую фигуру певицы.
- Очаровательная!
- Какая красивая фигура! Хорошего вам отдыха!
- Невероятно красивая! И фигура, и душа!
Напомним, что в августе 2021 года артистка выступила в клубе в Одессе. Несмотря на множество гневных комментариев в Сети, сам концерт прошел довольно спокойно. Никаких беспорядков или даже намеков на недовольных активистов не было.
До этого свой сольный концерт Лорак в Украине давала в 2014 году. Тогда ее выступление возмутило активистов, концерт спровоцировал массовые беспорядки, сопровождавшиеся драками и дымовыми шашками. Свои действия протестующие объясняли тем, что в разгар военных действий на востоке Украины Лорак не сторонилась ездить в страну-агрессор Россию, получать там награды, а впоследствии остаться там и работать.
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