Глава CNN объявил об отставке из-за романа с коллегой

По неофициальным данным, в случае отказа от отставки Цукера якобы угрожали уволить с должности.

Президент CNN Worldwide Джефф Цукер в среду, 2 февраля, объявил о своей немедленной отставке из-за романа с коллегой Эллисон Голласт.

Об этом сообщается на сайте телерадиокомпании.

"В рамках расследования деятельности Криса Куомо в CNN меня спросили об отношениях с согласия с моей ближайшей коллегой, с которой я работал более 20 лет. Я признал, что в последние годы эти отношения развились", — заявил Цукер.

Бизнесмен подчеркнул, что должен был раскрыть роман, как только он начался, однако решил не делать этого. "Я был не прав. Как результат, сегодня я ухожу в отставку", — резюмировал уже экс-глава CNN.

Он не назвал имя коллеги, однако в издании уточнили, что речь идет об исполнительном вице-президенте и директоре по маркетингу CNN Эллисон Голласт, с которой Цукер в 1998 году начал работать на NBC, а затем присоединился к команде CNN.

В своем заявлении Голласт сказала: "Мы с Джеффом были близкими друзьями и профессиональными партнерами более 20 лет. Недавно во время COVID-пандемии наши отношения изменились. Я сожалею, что мы не раскрыли это в нужное время". Она продолжит выполнять свои обязанности.

Цукер и Голласт развелись со своими партнерами много лет назад. Слухи о том, что их тесные рабочие отношения переросли в романтические, давно стали предметом спекуляций и иногда всплывали в колонках светской хроники.

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В то же время, указывают в издании, новость об отставке Цукера вызвала шок внутри CNN и всей индустрии. Так, сотрудники не подозревали о соответствующем решении, пока письмо от президента компании не попало в их почтовые ящики.

По некоторым данным, незадолго до объявления о своей отставке бизнесмен беседовал с высшими руководителями CNN, которые якобы угрожали ему увольнением. Цукер также хотел остаться на некоторое время, чтобы помочь с плавным переходом, однако WarnerMedia настаивала на другом.

По словам гендиректора WarnerMedia, материнской компании CNN, Джейсона Килара, до завершения слияния с Discovery телеканал будут возглавлять три высших руководителя: Майкл Басс, Эми Энтелис и Кен Яутц.

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