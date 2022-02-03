Очільник CNN оголосив про відставку через роман із колегою

За неофіційними даними, в разі відмови від відставки Цукера нібито погрожували звільнити з посади.

Президент CNN Worldwide Джефф Цукер у середу, 2 лютого, оголосив про свою негайну відставку через роман із колегою Еллісон Голласт.

Про це повідомляється на сайті телерадіокомпанії.

"У межах розслідування діяльності Кріса Куомо в CNN мене запитали про відносини за згодою з моєю найближчим колегою, з якою я працював понад 20 років. Я визнав, що в останні роки ці відносини розвинулися", - заявив Цукер.

Бізнесмен підкреслив, що мав розкрити роман, щойно він почався, однак вирішив не робити цього. "Я був не правий. Як результат, сьогодні я йду у відставку", - резюмував вже ексочільник CNN.

Він не назвав ім'я колеги, однак у виданні уточнили, що йдеться про виконавчу віцепрезидентку і директорку з маркетингу CNN Еллісон Голласт, з якою Цукер в 1998 році почав працювати на NBC, а згодом приєднався до команди CNN.

У своїй заяві Голласт сказала: "Ми з Джеффом були близькими друзями та професійними партнерами понад 20 років. Нещодавно, під час COVID-пандемії, наші стосунки змінилися. Я шкодую, що ми не розкрили це у потрібний час". Медійниця продовжить виконувати свої обов'язки.

Цукер та Голласт розлучилися зі своїми партнерами багато років тому. Чутки про те, що їхні тісні робочі відносини переросли в романтичні, давно стали предметом спекуляцій та іноді спливали в колонках світської хроніки.

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Водночас, вказують у виданні, новина про відставку Цукера викликала шок всередині CNN та у всій індустрії. Так, співробітники не підозрювали про відповідне рішення, аж доки лист від президента компанії не потрапив до їхніх поштових скриньок.

За деякими даними, незадовго до оголошення про свою відставку бізнесмен мав бесіду з вищими керівниками CNN, які нібито погрожували йому звільненням. Цукер також хотів залишитися на деякий час, щоб допомогти з плавним переходом, однак WarnerMedia наполягала на іншому.

За словами гендиректора WarnerMedia, материнської компанії CNN, Джейсона Кілара, до завершення злиття з Discovery телеканал очолюватимуть три вищі керівники: Майкл Басс, Емі Ентеліс і Кен Яутц.

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