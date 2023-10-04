Анна Кошмал пожаловалась на мошенников и попросила фанатов о помощи

Артистка рассказала, что произошло.
Украинская актриса театра и кино Анна Кошмал поделилась, что стала жертвой мошенников, которые ее дискредитируют.
В Instagram-stories артистка рассказала, что кто-то от ее имени создал страницу в социальной сети Tik Tok. Знаменитость поделилась, что неизвестные публикуют видео, где она изображена, и используют песни скандальных исполнителей, которые предали Украину и поддерживают российское вторжение.
Анна Кошмал попросила поклонников помочь ей. Актриса призвала пожаловаться на фейковый профиль, чтобы страницу заблокировали.
"Друзья, нужна ваша помощь. Кто-то создал профиль в Tik Tok и публикует мои видео под песни предателей! Буду благодарна, если пожалуетесь", — поделилась Анна.
Актриса показала, как выглядит ее настоящая страница в Tik Tok, и призвала поклонников не вестись на фейковые профили.
"Это моя настоящая страница, не потеряйте среди фейков", — призвала поклонников артистка.
Напомним, ранее Надя Дорофеева рассказывала, что стала жертвой мошенников. Артистка поделилась, как ее пытались обмануть недобросовестные организаторы благотворительных концертов.
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